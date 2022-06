Golden Gala, 36 atleti azzurri in gara all'Olimpico

ROMA - Il prossimo Golden Gala di Roma, in programma allo Stadio Olimpico il 9 giugno, avrà ben 36 atleti italiani pronti a gareggiare. Tra i protagonisti ci saranno Flippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, chiamati a dare battaglia nei 200 metri. Poi sui 3000 metri ci sarà anche il campione olimpico di Marcia, Massimo Stano. Al femminile Luminoso Bogliolo sarà presente nei 110 ostacoli mentre nei 400 metri sarà presente Ayomide Folorunso, così come Linda Olivieri, mentre ci sarà l’esordio all’Olimpico per Larissa Iapichino nel salto in lungo. Infine tra i più improtanti ci sarà Gianmarco Tamberi, in gara nell’alto, che esprime così la sua euforia sui social: “È una delle gare più importanti dell’anno, ho voglia di tornare a volare: non penso ad altro da qualche giorno! E se non avete ancora preso il biglietto, affrettatevi a farlo perché quest’anno… spacchiamo tutto”.