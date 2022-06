Atletica, Felix: "Golden Gala momento speciale"

"Visto che mi ritirerò alla fine della stagione, per me questo Golden Gala sarà veramente speciale, sono orgogliosa di essere qui. Il supporto dei tifosi per me è importantissimo, voglio godermi il momento". Così Allyson Felix, la velocista statunitense (donna con più medaglie e più ori olimpici nella storia dell'atletica leggera), alla presentazione del meeting romano in programma giovedì 9 giugno. Felix ribadisce che per lei non correre più "sarà strano, voglio fare il meglio che posso nelle gare che mi restano, a cominciare dalla prossima. Amo Roma, in particolare la pasta cacio e pepe".