Stati Uniti, Abby Steiner vola nei 200 metri: 21"80

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Abby Steiner, studentessa americana dell'Università del Kentucky, ha ottenuto la migliore prestazione dell'anno nei 200 metri, in 21"80 (vento: +1,3 m/s), vincendo i campionati universitari NCAA tenutisi a Eugene (Oregon). La 22enne ha battuto la nigeriana Favor Ofili (Lousiana State University), seconda in 22"05. Con il suo tempo, Steiner ha ottenuto la migliore prestazione dell'anno, che fino a ieri apparteneva alla 18enne namibiana Christine Mboma, che il 30 aprile aveva corso i 200 in 21"87. La performance della velocista americana si è svolta proprio sulla pista dove a luglio verranno organizzati i Campionati Mondiali di atletica leggera. Ospiterà anche le selezioni americane dal 23 al 26 giugno, durante le quali Steiner proverà ad essere selezionata per la rassegna iridata.