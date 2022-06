Tamberi sarà a Rieti per gli Assoluti, Jacobs ancora in dubbio

ROMA - Si avvicinano i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che andranno i scena nel weekend del 24-26 giugno allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Un appuntamento che preparerà gli atleti azzurri ai Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco di Baviera e c'è tanta attesa per i campioni olimpici che hanno scritto la storia nell'ultima avventura a Tokyo. Tra gli iscritti dell'evento c'è ovviamente Gianmarco Tamberi nel salto in alto, pronto a volare in Oregon alla ricerca dell'unica medaglia globale che ancora gli manca, quella dei Mondiali outdoor. È iscritto anche l'uomo più veloce del mondo Marcell Jacobs che è appena tornato dall'ultimo problema fisico ma che solo nei prossimi giorni scioglierà la riserva sulla propria partecipazione.

Assoluti: Tamberi ci sarà, Jacobs in dubbio

42 titoli italiani da assegnare, oltre seicento atleti in gara, tre giornate di grande atletica nella massima rassegna tricolore, la prima all'aperto dopo i trionfi olimpici di Tokyo. Nell'elenco dei participanti figurano anche gli sprinter azzurri Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, campioni olimpici con la 4x100: Tortu e Patta hanno optato per i 100 metri, Desalu punta invece sui 200 metri. Sulla pista e sulle pedane di Rieti sono attesi tanti azzurri di spicco, protagonisti delle ultime settimane, tra cui il due volte finalista olimpico Alessandro Sibilio che correrà i 400 metri dopo il 45.08 di sabato scorso, in una super sfida con gli altri staffettisti azzurri Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti. In pedana il triplista Andrea Dallavalle che ha debuttato con 17,25 a Grosseto, la primatista italiana del martello Sara Fantini capace di 75,77 sabato sera a Madrid, l'astista di casa Roberta Bruni che nella stessa serata ha portato il proprio record italiano a 4,71 a Barletta. Nel mezzofondo, correrà i 1500 metri Elena Bellò dopo essere scesa sotto i due minuti negli 800 a Roma e Turku. Per gli Assoluti hanno invece scelto gli 800 Gaia Sabbatini e Federica Del Buono. Il pluriprimatista italiano nonché recordman europeo dei 5 km su strada Yeman Crippa deciderà tra 1500 e 5000, così come il siepista Ahmed Abdelwahed, mentre ha in programma un doppio impegno sui 5000 e nei 3000 siepi Osama Zoghlami, e sui 1500 si confronteranno il finalista mondiale indoor Pietro Arese e il recordman al coperto Ossama Meslek. Ottocento per Catalin Tecuceanu.