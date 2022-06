Kerley avverte Jacobs per i Mondiali: 9'' 76 nei 100 metri ai Trials Usa

EUGENE (Stati Uniti) - Fred Kerley sente già profumo di Mondiali e manda un avvertimento a Marcell Jacobs. Ai Trials Usa il 27enne sprinter americano migliora ancora il primato mondiale stagionale sui 100 metri: dopo il 9"83 delle batterie scende in semifinale a 9"76 (6° crono di sempre), aggiudicandosi poi il titolo nazionale in 9"77 all'Hayward Field di Eugene, in Oregon, sulla pista che ospiterà i Mondiali di atletica a metà luglio. Alle sue spalle Marvin Bracy-Williams (9"85) e Trayvon Bromell (9"88). Non ha preso parte alla finale Christian Coleman, qualificato però di diritto ai Mondiali in quanto campione in carica.