La carica di Jacobs: "Il tempo è solo un numero, testa già a Eugene"

ROMA - "Quest'anno dopo una sola gara nella stagione outdoor e un infortunio, sono sceso in pista per trovare le sensazioni in vista degli impegni futuri, il tempo in questi casi è solo un numero, l'importante è stato tornare a correre. Ci vediamo a Stoccolma next week, anche se la testa è già a Eugene per i campionati mondiali". Lo scrive sul suo profilo Instagram Marcell Jacobs, all'indomani della vittoria sui 100 metri ai campionati italiani con il tempo di 10"12. Jacobs posta una foto del podio, in compagnia di Chituru Ali, secondo in 10"16, e Filippo Tortu, terzo in 10"24.