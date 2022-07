Semenya, arriva l’ultima battaglia

ROMA - L’argomento è caldo. Un tema su cui la federatletica mondiale ha deciso già da tempo di produrre una norma contestata, mentre sui social trionfano faccette che ridono e commenti ridanciani di chi ha capito tutto. La prima, in epoca recente, a gettare il sassolino nell’oceano dell’indifferenza è stata Caster Semenya; l’ultima, in ordine di tempo, a cavalcare quella che è oramai diventata un’onda anomala è sempre lei, Caster Semenya. La trentunenne sudafricana di Polokwane, Sudafrica nordorientale, gareggerà ai Mondiali di Eugene al via venerdì prossimo. Non sui “suoi” 800 metri, quelli che le hanno portato tre titoli iridati (2009, 2011 e 2017) e due olimpici (2012 e ‘2016); né sui 400 o sui 1500, per i quali (come per gli 800) il divieto di World Athletics per le atlete con alto tasso di testosterone naturale è ancora in piedi. Correrà sui 5000 ed è un autentico colpo di teatro, anche considerando che manca da un grande appuntamento internazionale dai Mondiali di Londra del 2017.