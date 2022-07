Eugene 2022, Jacobs è pronto: "Mi gioco le mie carte, voglio la finale"

EUGENE (Stati Uniti) - "Oggi sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100%. Sono qui e adesso mi butto, sono venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte". Così il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, a poche ore dal debutto mondiale di Hayward Field, va oltre gli ostacoli incontrati negli ultimi due mesi e mezzo che non hanno scalfito la tranquillità. "La voglia di gareggiare è tantissima, se sono qui è perché negli ultimi giorni abbiamo avuto buoni riscontri in allenamento, dal punto di vista fisico, tecnico e cronometrico. Lo ammetto: per come stavo a Stoccolma a fine giugno, mai avrei pensato di essere qui ai Mondiali. Ma il fastidio che mi ha costretto a saltare quella gara è andato via gradualmente, ora è sotto controllo, ieri abbiamo anche provato le partenze dai blocchi sui 30 metri: lo abbiamo gestito e stiamo continuando a farlo. È un dolore che viene da una problematica della schiena e non da un problema muscolare: ce l'ho da quando sono bambino, ogni tanto salta fuori".

Jacobs: "Arrivo qui da campione, voglio arrivare in finale" "Sono onorato di arrivare qui con il titolo di campione olimpico, mi fa capire tutto il percorso fatto - prosegue Jacobs - ce lo siamo guadagnati, questo mi rende felice e orgoglioso. Sicuramente ci sono molte più pressioni e responsabilità, però mi piacciono, mi danno stimoli", aggiunge il velocista azzurro. Due sprint a Savona (9.99 ventoso in batteria, 10.04 in finale), altrettanti agli Assoluti di Rieti (10.17 e 10.12), in una stagione all'aperto tribolata, segnata dalle rinunce a 4 tappe della Diamond League: la batteria dei Mondiali nella notte italiana tra venerdì e sabato (dalle 3.50) sarà la prima uscita all'estero nei 100 metri dopo il trionfo di Tokyo con il primato europeo di 9.80. "Col senno di poi qualcosa negli ultimi tempi si poteva evitare, ma a che serve ragionarci adesso? Non rimpiango niente, nella mia carriera nulla è stato facile: spero che continui a essere difficile per poi portare a casa i risultati. Eugene sarà come il vero esordio - sottolinea l'azzurro delle Fiamme Oro allenato da Paolo Camossi - l'ultima cosa che farò sarà pensare al tempo o a quello che fanno gli avversari. Metterò in campo tutta la mia determinazione per passare i primi due turni, uno alla volta, e giocarmi tutte le mie possibilità in finale".