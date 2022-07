Camossi: "Jacobs, sono 100 a tappe"

«Marcell è pronto. Ora può correre come sa correre solo lui. Ha ritrovato serenità e fiducia e ha recuperato da tutti i guai fisici che lo hanno assillato in questi due mesi». Coach Paolo Camossi , l’uomo amico e confidente nonché profondo conoscitore del motore ma anche dell’animo del bi-campione olimpico, ci racconta come il suo pupillo sia rinato nella foresta di Beaverton giusto in tempo per la sfida iridata di Eugene dove, alle 3.50 italiane di sabato, scenderà in pista per le batterie dei 100.

Dopo tredici giorni nel training camp della Nike in Oregon, a due ore di auto sulla statale 95 da Eugene, ieri il team Jacobs (comprendente anche il fisio Alberto Marcellini e il chiropratico Renaud Dejean, ha raggiunto a sud il resto della squadra azzurra. A Casa Italia c’è aria di ottimismo, con tutte le incognite di una stagione all’aperto a scartamento ridotto dopo un inverno straordinario sui 60 indoor. Ieri la Fidal ha sciolto le ultime riserve sulla sua partecipazione ai 100 iridati.

Camossi, ma davvero la presenza di Marcell ai Mondiali è stata in dubbio?

«Siamo stati sempre fiduciosi. Il fastidio al gluteo che lo aveva bloccato a Stoccolma è scomparso, come confermato anche dagli accertamenti clinici effettuati a Beaverton. L’aspetto fisico è buono. In quasi due settimane si è potuto allenare in tutta tranquillità e siamo riconoscenti alla federazione che ci ha messo in condizioni ottimali. Disertare Eugene non è mai stata un’opzione».

L’ultima uscita agonista 19 giorni fa a Rieti, quando ha conquistato il quinto titolo italiano correndo in 10”12. Un po’ pochino?

«A Marcel è dispiaciuto non poter centrare un crono migliore, correndo a Stoccolma a fine giugno. Ci teneva a presentarsi qui con qualcosa di più solido. Ma questo Mondiale sarà apertissimo, tutti ripartono da zero. Anche gli americani».

Chi è il favorito secondo lei?

«Intendiamoci. Marcell è in condizione di correre a modo suo e tutti sanno quanto possa essere pericoloso. So che può andare molto forte. Altrimenti lo avrei convinto a lasciar perdere. La stagione è lunga con gli Europei in agosto e gli appuntamenti della Diamond League. Ma ora siamo concentrati sui Mondiali».

I principali bookmaker offrono Jacobs a 4.50, mentre lo statunitense Fred Kerley, argento a Tokyo, è dato 1.70

«Kerley parte con un punto avanti a tutti. Ai Trials Usa, sulla pista di Eugene, ha dato uno scossone alle liste mondiali correndo nel giro di due ore in 9”76 e 9”77. Ma sono 100 metri apertissimi».

Bromell dice che può correre in 9”60 e che gli americani sono favoriti perché giocano in casa

«Lo scorso anno prima di Tokyo avrei scommesso su Bromell, poi però nemmeno è riuscito ad andare in finale».

Qual è la differenza con la vigilia di Tokyo?

«Per certi versi l’Olimpiade era più prevedibile, nel senso che Marcell è arrivato in Giappone con più certezze cronometriche nonostante anche nel 2021 si fosse dovuto fermare per un infortunio. Non al punto però da pronosticare il titolo olimpico dei 100, unico nella storia dei Giochi a vincere migliorandosi in tutti e tre i turni».

Domani sera il turno preliminare, da cui però Jacobs (così come l’altro azzurro Ali) è esonerato. Poi nella notte le batterie e nella notte tra sabato e domenica semifinale e finale. Come affronterà i tre turni?

«Uno più uno e più uno: come fossero tre gare distinte, le prime vere sui 100 quest’anno. Nelle batterie dovrà correre a un buon livello. La semifinale dovrà essere in crescita e massima pressione nella finale. L’obiettivo è migliorarsi sempre. Come a Tokyo, appunto».

Che tempi potrà fare?

«Difficile dirlo, anche se gli ultimi riscontri in allenamento sono stati ottimi. Sappiamo come riesce a reagire ai carichi di lavoro, ma in gara entrano in gioco altri meccanismi. Come l’intensità agonistica, una brutta bestia che finora però Marcell ha sempre dimostrato di saper gestire».

Teme una sconfitta?

«Marcell dal 9”80 di Tokyo ha vinto nove finali, 4x100 inclusa, senza mai perdere. Prima o poi può accadere, è successo a tutti, da Christie a Bolt. Se anche la Ferrari va a fuoco, come escluderlo? E’ nella logica delle cose».

La scelta di andare a Nairobi e finire in ospedale per un virus intestinale, quella di correre i 100 a Savona, quando ha accusato il primo fastidio muscolare. Avete sbagliato qualcosa?

«Rifarei tutto. Impossibile prevedere il virus e prima di Savona aveva fatto il personale sui 60. Abbiano rivisto tutto e non abbiamo individuato errori: l’imprevedibile non è prevedibile».