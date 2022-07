Mondiali atletica leggera in tv: orari e calendario degli italiani

EUGENE (Stati Uniti) - Dopo i successi olimpici dello scorso anno, l 'Italia dell' atletica leggera si prepara a vivere da protagonista i Mondiali di Eugene , i primi ad essere disputati negli Stati Uniti. Saranno 49 le medaglie in palio nella manifestazione che si svolgerà dal 15 al 24 luglio nella città dell'Oregon: ci saranno infatti 24 gare maschili ed altrettante femminili , più una 4x100 mista. Presenti i campioni di Tokyo Jabobs (nei 100 metri piani) e Tamberi (salto in alto), pur non al meglio della forma a causa di alcuni problemi fisici. Nella 20 km di marcia sarà invece protagonista Massimo Stano : assente, invece, Antonella Palmisano . Le gare saranno tramesse sulle reti Rai e su Sky.

Il calendario completo degli italiani impegnati ad Eugene

VENERDÌ 15 LUGLIO:



19.10 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni: Tamberi, Fassinotti



20.45 4×400 metri (mista) – Batterie: Italia



21.05 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni: Fantini



22.10 20 km di marcia (femminile) – Finale: Colombi, Trapletti



SABATO 16 LUGLIO:



00.10 20 km di marcia (maschile) – Finale: Fortunato, Picchiottino



02.15 3000 metri siepi (maschile) – Batterie: Abdelwahed



02.20 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni: Bruni, Molinarolo



03.10 1500 metri (femminile) – Batterie: Del Buono, Sabbatini



03.50 100 metri (maschile) – Batterie: Jacobs, Ali



03.55 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni: Ponzio, Fabbri



04.50 4×400 (mista) – Finale: eventuale Italia



19.30 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni: Cestonaro



20.10 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni: Vallortigara



22.20 400 ostacoli (maschile) – Batterie: Lambrughi



DOMENICA 17 LUGLIO:



02.10 100 metri (femminile) – Batterie: Dosso



03.00 100 metri (maschile) – Semifinali: eventuali Jacobs, Ali



04.05 1500 metri (femminile) – Semifinali: eventuali Del Buono, Sabbatini



04.50 100 metri (maschile) – Finale: eventuali Ali, Jacobs



20.05 400 metri (maschile) – Batterie: Re, Scotti



20.35 Lancio del martello (femminile) – Finale: eventuale Fantini



21.00 400 metri (femminile) – Batterie: Mangione



LUNEDÌ 18 LUGLIO:



02.25 Salto con l’asta (femminile) – Finale: eventuali Bruni, Molinarolo



02.33 100 metri (femminile) – Semifinali: eventuale Dosso



03.03 400 ostacoli (maschile) – Semifinali: eventuale Lambrughi



03.27 Getto del peso (maschile) – Finale: eventuali Ponzio, Fabbri



04.50 100 metri (femminile) – Finale: eventuale Dosso



MARTEDÌ 19 LUGLIO:



02.05 200 metri (maschile) – Batterie: Tortu, Desalu



02.10 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni: Osakue



02.45 Salto in alto (maschile) – Finale: eventuale Fassinotti, Tamberi



03.00 200 metri (femminile) – Batterie: Kaddari



03.20 Salto triplo (femminile) – Finale: eventuale Cestonaro



04.20 3000 siepi (maschile) – Finale: eventuale Abdelwahed



04.50 1500 metri (femminile) – Finale: Del Buono, Sabbatini



MERCOLEDÌ 20 LUGLIO:



02.15 400 ostacoli (femminile) – Batterie: Folorunso, Olivieri, Sartori



02.40 Salto in alto (femminile) – Finale: eventuale Vallortigara



03.05 200 metri (femminile) – Semifinali: eventuale Kaddari



03.50 200 metri (maschile) – Semifinali: eventuali Tortu, Desalu



04.50 400 ostacoli (maschile) – Finale: eventuale Lambrughi



GIOVEDÌ 21 LUGLIO:



02.20 800 metri (maschile) – Batterie: Tecuceanu



03.15 400 ostacoli (femminile) – Semifinali: eventuali Folorunso, Olivieri



03.30 Lancio del disco (femminile) – Finale: eventuale Osakue



03.45 400 metri (femminile) – Semifinali: eventuale Mangione



04.15 400 metri (maschile) – Semifinali: eventuali Re, Scotti



VENERDÌ 22 LUGLIO:



02.10 800 metri (femminile) – Batterie: Bellò



03.20 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni: Dallavalle, Bocchi, Ihemeje



04.00 800 metri (maschile) – Semifinali: eventuale Tecuceanu



04.35 200 metri (femminile) – Finale: eventuale Kaddari



04.50 200 metri (maschile) – Finale: eventuali Tortu, Desalu



SABATO 23 LUGLIO:



02.40 4×100 (femminile) – Batterie: Italia



03.05 4×100 (maschile) – Batterie: Italia



03.35 800 metri (femminile) – Semifinali: eventuale Bellò



04.15 400 metri (femminile) – Finale: eventuale Mangione



04.35 400 metri (maschile) – Finale: eventuali Re, Scotti



04.50 400 ostacoli (femminile) – Finale: eventuali Folorunso, Olivieri



20.20 100 ostacoli – Batterie: Di Lazzaro



21.00 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni: Iapichino



DOMENICA 24 LUGLIO:



02.10 4×400 (femminile) – Batterie: Italia



02.40 4×400 (maschile) – Batterie: Italia



03.00 Salto triplo (maschile) – Finale: eventuali Dallavalle, Bocchi, Ihemeje



03.10 800 metri (maschile) – Finale: eventuale Tecuceanu



04.30 4×100 (femminile) – Finale: eventuale Italia



04.50 4×100 (maschile) – Finale: eventuale Italia



15.15 35 km di marcia (maschile): Stano, Agrusti



LUNEDÌ 25 LUGLIO:



02.05 100 ostacoli – Semifinali: eventuale Di Lazzaro



02.50 Salto in lungo (femminile) – Finale: eventuale Iapichino



03.35 800 metri (femminile) – Finale: eventuale Bellò



04.00 100 ostacoli – Finale: eventuale Di Lazzaro



04.35 4×400 (maschile) – Finale: eventuale Italia



04.50 4×400 (femminile) – Finale: eventuale Italia