Atletica, l’ultima scorrettezza: è il doping dei centesimi

Ci mancava solo il “ doping ” dei centesimi e del centimetro. Dopo il dilagare dell’uso di sostanze e pratiche vietate e delle scommesse sportive, un’altra piaga sta condizionando le performance, in particolare nell’atletica: quella della manipolazione dei risultati. Le prime avvisaglie si erano avute in inverno nello sci alpino, in occasione delle qualificazioni per l’Olimpiade invernale di Pechino . Allora furono segnalati diversi casi, non suffragati però da prove, di atleti già con il pass disponibili a lasciare il passo ad altri colleghi meno performanti nelle competizioni valide per le qualifiche olimpiche.

Ora il vizietto è stato scoperto anche nell’atletica grazie a un’indagine effettuata dall’agenzia indipendente “Athletics Integrity Unit” (Aiu). Nel suo ultimo report l’Aiu ha individuato nel solo 2021 almeno 17 competizioni in altrettante nazioni in cui è stata accertata la manipolazione delle condizioni di gara per favorire il conseguimento dello standard olimpico. Nelle violazioni accertate si va dalla manipolazione dell’anemometro per sprint e salti orizzontali (laddove il limite di vento a favore per l’omologazione è di 2 m/s), a veri e propri aggiustamenti di tempi e misure. Rilevati anche casi di salti nulli dati per buoni.

Per questo World Athletics ha deciso di correre ai ripari con l’istituzione di una “Competition Manipulation Watchlist”, vale a dire una lista di nazioni sospette i cui risultati sul proprio territorio verranno sottoposti a speciale vigilanza. La decisione è stata presa dal Council dell’atletica mondiale riunitosi a Eugene sotto la presidente di Seb Coe. Dal 2023 alle federazioni nazionali di quei Paesi, considerati ad alto rischio di manipolazione dei risultati validi per i pass olimpici e mondiali, verranno imposte misure più restrittive per il riconoscimento delle prestazioni dei loro atleti. Le competizioni esentate ovviamente sono quelle internazionali, mondiali e continentali, così come dei circuiti riconosciuti da World Athletics. Verranno scrutinati invece i risultati ottenuti nei campionati nazionali, le cui gare dovranno rispettare uno standard minimo “anti-corruzione”. Non solo, in questi eventi dovrà esserci un rappresentante di World Athletics a garanzia della bontà di tempi e misure.

Test doping

Nel presentare il report sulle manipolazione dei risultati, il capo dell’Athletics Integrity Unit, Brett Clothier, ha svelato il piano antidoping messo in atto per i Mondiali di Eugene, in cui verranno sottoposti a test più della metà dei circa 1.900 partecipanti. In particolare 60 controlli saranno fatti a campione fuori competizione e altri 500 nelle 49 gare in programma. A Eugene verrà introdotta poi una novità nel prelievo e conservazione del sangue, che ne favorirà il trasporto e la conservazione. Le poche gocce di sangue prelevate saranno essiccate per essere poi analizzate nei laboratori di Salt Lake City e Losanna.

Staffette

Tra le novità annunciate da World Athletics, i criteri di selezione delle staffette per i Giochi di Parigi 2024. Una procedura a noi cara visto che a Tokyo avevano tutti e cinque i quartetti in gara. Alle World Relays 2024 i primi 14 team di ciascuna staffetta si qualificheranno direttamente per Parigi. I restanti due attraverso il ranking. Intanto Noah Lyles ha garantito che la 4x100 Usa tornerà leader a questi Mondiali dopo lo smacco subito a Tokyo (oro al quartetto azzurro): «Vinceremo a suon di record mondiale perché nessuno si è preparato quanto noi nei cambi».