Mondiali di Eugene, squalificata la Sabbatini nella semifinale nei 1500

EUGENE (Stati Uniti) - Il percorso di Gaia Sabbatini in una competizione globale finisce nuovamente semifinale come alle Olimpiadi di Tokyo. Questa volta è una squalifica a fermare l'azzurra, peraltro uscita comunque dal lotto delle ammesse alla finale in virtù del sesto posto parziale con il tempo di 4:05.41. A finire sotto la lente dei giudici è il contatto abbastanza chiaro tra la Sabbatini e l'ugandese Nanyondo sul rettilineo finale, con l'africana che finisce al tappeto. L'azzurra si era mossa bene, almeno fino ai 1200 metri, quando poi la scelta rischiosa di linee interne ha finito per determinare l'inevitabile contatto. In finale vanno tutte le migliori, con un annunciato duello tra Kypiegon, Tsegay e Muir.