Tortu pronto per i mondiali: "Mi sento molto bene"

"Mi sento molto bene, sto entrando sempre di più in forma, non vedo l'ora di scendere in pista in un impianto stupendo e in una città che significa tantissimo per l'atletica mondiale. Abbiamo passato una settimana in raduno a Florence, è stato il miglior modo di prepararci. Qui l'atletica si vive in tutt'altro clima, da amante dello sport in generale non posso che esserne affascinato. La pista di Eugene è ottima: cercherò di fare il personale (20.11 a Nairobi nello scorso settembre, ndr). Per la finale, se non servirà un tempo sotto i venti secondi bisognerà andarci comunque molto vicino, a mio avviso sotto i 20.03". Così il campione olimpico Filippo Tortu a poche ore dalla gara insieme all'altro staffettista d'oro Fausto Desalu nei 200m ai mondiali di atletica che si stanno disputando a Eugene, in Oregon.