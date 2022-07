Jacobs in pista il 6 agosto? Ecco le ipotesi

Marcell Jacobs scalpita. Non vede l'ora di tornare in pista. Dopo la contrattura al grande adduttore della coscia destra che gli ha impedito di correre la semifinale, il bi-campione olimpico continua a sottoporsi a Eugene alle cure fisioterapiche che «consentano di tornare a una situazione circolatoria normale» (parole del responsabile sanitario Fidal Andrea Billi).

Ma l'azzurro sarebbe intenzionato a tornare in pista già il 6 agosto a Chorzow, in Polonia, per non arrivare il 15 agosto (tra 26 giorni) agli Europei di Monaco senza alcun riferimento agonistico. Già lo scorso anno, il 26 giugno, Marcell aveva corso i 100 al meeting polacco nella prima gara successiva allo stop per infortunio (anche allora per contrattura), accusato alla vigilia del confronto a Rieti sui 100 con Tortu. Era il 21 maggio. All'azzurro furono necessarie cinque settimane per tornare integro, tanto che a Chorzov vinse in 10”06: per poi conquistare cinque giorni dopo il titolo italiano a Rovereto con un significativo 10”01 controvento.

Sulla base di quell'esperienza però è difficile ipotizzare che Marcell possa tornare a breve a correre in sicurezza. La contrattura della batteria è solo l'ultimo infortunio seguito ad altri due incidenti muscolari che lo avevano bloccato tra maggio e giugno. Logico pensare che ci sia un collegamento tra loro. Il che potrebbe rendere più lungo e difficoltoso il recupero.

E' probabile che lo staff sanitario, federazione e coach Camossi non siano al momento propensi a tagliare i tempi. Marcell, con la compagnia Nicole e l'intero team, anticiperà il rientro a Roma inizialmente previsto per martedì. Ma non c'è fretta: l'assistenza tecnico-sanitaria a disposizione a Eugene è più favorevole a disposizione a Roma, quando tornerà a far la spola tra il Paolo Rosi e l'Istituto di Medicina dello Sport.