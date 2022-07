Jacobs: "Ho rosicato ma adesso testa agli Europei"

EUGENE (Stati Uniti) - Marcell Jacobs ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo il forfait nella semifinale ai Mondiali di Eugene causa infortunio. Un Jacobs sereno che ha parlato del momento che sta vivendo: "È stato triste vedere nella semifinale dei 100 la mia corsia vuota, mi ha fatto rosicare tanto e però mi ha dato più energia per tornare più forte di prima - aggiunge - Io non ho nulla di grave, ma bisogna avere il tempo per fare tutto nel migliore dei modi. Forse abbiamo accelerato un po' i tempi, ma io non ce la facevo a stare fuori. Ora bisogna avere calma, c'è un mese di tempo prima degli Europei, dove voglio arrivare al top, e ancora tante altre gare in stagione".+

Jacobs, ipotesi di rientro

Jacobs: "Sto facendo le terapie"

La medaglia d'oro a Tokyo 2020 ha parlato dell'infortunio: "Dopo aver vinto il mondiale indoor tutto andava bene, l'intoppo è arrivato dopo. E senza questo infortunio la stagione sarebbe andata in altro modo. Sono uno che sa quando fare le cose fuori dalla pista e quando bisogna invece allenarsi - aggiunge - Ora sto facendo le terapie per fare in modo di guarire. Voglio arrivare agli Europei nella miglior condizione, ritrovare la forma perfetta per spaccare tutto. I dubbi sui social? Ho cancellato l'applicazione di Instagram e Facebook per non vedere nulla e seguire i commenti. Chi mi vuole veramente bene mi manda messaggi in privato". Per Jacobs quello di Eugene è stato il 4° forfait in questo 2022 dopo Nairobi (7 maggio), meeting di Eugene (28 maggio) e Stoccolma (30 giugno).