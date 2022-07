Atletica, Mondiali: Vallortigara di bronzo nel salto in alto

EUGENE (USA) - È di bronzo la prima medaglia italiana ai Mondiali di Atletica leggera in corso a Eugene, in Oregon. A conquistarla è stata Elena Vallortigara, già campionessa italiana assoluta di salto in alto, che ha chiuso terza dietro all'australiana Eleanor Patterson (oro con 2.02 al primo tentativo) e all'ucraina Jaroslava Mahuchikh, (argento con 2.02 al secondo tentativo). La trentenne di Schio (Vicenza), tornata ai livelli di quattro anni fa, ha saltato 2 metri al primo tentativo, in una gara quasi senza errori.