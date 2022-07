Mondiali atletica: Folorunso da record ma non basta

Ai Mondiali di Eugene cade dopo nove anni il record italiano dei 400 ostacoli al femminile: merito di Ayomide Folorunso che corre in 54.34 la semifinale dei Mondiali di atletica leggera, a Eugene, negli Stati Uniti, e migliora di due decimi il 54.54 di Yadisleidy Pedroso, realizzato a Shanghai nel 2013. Non basta però all'azzurra per accedere alla finale iridata, per la quale, a conti fatti, sarebbe servito un proibitivo 53.72. Fuori in semifinale anche le altre due italiane in gara, ovvero Rebecca Sartori (55.90) e Linda Olivieri (56.04). Negli 800 metri maschili Catalin Tecuceanu sigla il primato personale e passa il turno: 1:44.83 in batteria per migliorarsi di dieci centesimi e strappare il quarto tempo complessivo del round iniziale. Tornerà in pista nella notte fra oggi e domani per le semifinali. Intanto, nelle due finali della sessione andata in scena questa notte, oro al Kazakistan nei 3000 siepi grazie all'ex keniana Norah Jeruto (8:53.02) e alla Cina nel disco con il 69,12 di Feng Bin.