Mondiali atletica: record italiano e finale per la 4x100 femminile

EUGENE (USA) - Nuovo record italiano e un posto nella finale Mondiale per la 4x100 femminile dell'Italia. Sulla pista statunitense di Eugene le azzurre Zaynab Dosso , Dalia Kaddari , Anna Bongiorni e Vittoria Fontana hanno chiuso con il tempo di 42"71 , con la Dosso che è stata la più rapida nella prima frazione (11"44). La finale vedrà al via anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Giamaica , Germania, Spagna, Nigeria e Svizzera. Dopo aver centrato la finale ai Mondiali di Doha e averla sfiorata alle Olimpiadi di Tokyo , in entrambi i casi con il record italiano (fino a 42.84 in Giappone), la squadra italiana è di nuovo tra le migliori otto .

Senza Jacobs male gli azzurri

Nella rassegna iridata in Oregon l'Italia è stata invece eliminata nella staffetta maschile 4x100. Senza l'infortunato Marcell Jacobs il quartetto formato da Lorenzo Patta in prima frazione, Filippo Tortu in seconda posizione, Fausto Desalu in terza e Chituru Ali in coda, non ce l'ha fatta e i campioni olimpici sono così costretti a incassare una deludente sconfitta. A ritardare gli azzurri soprattutto i cambi del testimone.

La Bellò fuori dalla finale degli 800

Fallito l'accesso alla finale anche per Elena Bellò, sesta nella terza semifinale degli 800 metri femminili. L'atleta azzurra è rimasta indietro a metà strada e non è riuscita a recuperare. Vince la statunitense Mu in 1'58"18, davanti all'etiope Welteji (1'58"18). Queste le altre finaliste: Hodgkinson (Gb), Goule (Giam), Rogers (Usa), Horvat (Slo), Moraa (Ken), Wilson (Usa).