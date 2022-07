Mondiali 2022, Italia in finale della 4x400 femminile. Dallavalle 4° nel triplo

EUGENE (Stati Uniti) - La finale del 4x100 donne ai mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, finisce in una lotta all'ultimo secondo tra gli Stati Uniti , che conquistano l'oro (41"14), e la Giamaica , cui spetta l'argento (41"18), mentre l' Italia non va oltre l'ottavo posto. Zaynab Dosso si è resa protagonista di una buona prima frazione, Dalia Kaddari è un po’ inciampata mentre si stava alzando per lanciarsi perdendo slancio negli ultimi 100. Le azzurre non sono riuscite a ritoccare il record italiano chiudendo con 42"92 .

Salto triplo, l'amarezza di Dallavalle

Un altro 4° posto amaro per l'Italia ai Mondiali è arrivato nel salto triplo con Andrea Dallavalle. L’azzurro ha sfiorato il podio per 6 centimetri grazie a un balzo da 17.25: "Un po’ mi mangio le mani, sei centimetri sono davvero pochi. Guardo comunque il bicchiere mezzo pieno perché sono riuscito a migliorarmi rispetto alla qualifica: ho fatto una bella misura e un salto consistente, peccato per il secondo tentativo dove mi sono sbilanciato" ha dichiarato Andrea ai microfoni della Rai. Quinto posto per l'altro italiano in gara Emmanuel Ihemeje (17.17). Il portoghese Pedro Pichardo ha confermato il pronostico della vigilia conquistando la medaglia d'oro con un balzo di 17.95.

Semifinali 4x400: azzurre in finale, uomini esclusi

L'Italia sarà in finale della 4x400 femminile: Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione raggiungono l'obiettivo chiudendo quarte nella seconda batteria (3:28.72) vinta dalla Giamaica. Non ce l'hanno fatta invece gli italiani ad entrare in finale nella staffetta 4x400. Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez e Edoardo Scotti chiudono quinti nella seconda batteria in 3'03"43. In finale vanno Usa, Giappone, Giamaica, Belgio, Repubblica Ceca, Polonia, Trinidad-Tobago e Francia.