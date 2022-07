Vittoria e record per il ruandese Simukeka alla Val Brevettola Skyrace

MONTESCHENO (Italia) - Il ruandese Jean Baptiste Simukeka vince la quinta edizione a Montescheno (Piemonte) della Val Brevettola Skyrace, la corsa in montagna di 21 chilometri - con 1.800 metri di dislivello - che si svolge tra le alture della val Brevettola. L'atleta del Gs Orecchiella Garfagnana ha demolito il record di Paolo Bert, imbattuto dal 2018, concludendo la gara in 2 ore 07' 52'' dopo essersi aggiudicato anche il Gran Premio della Montagna. Sergio Bonaldi, dopo una grande prova in discesa, si è piazzato secondo assicurandosi il titolo di campione nazionale Csen di skyrace. Terzo posto per Luca Ronchi, seguito da Roberto Giacomotti e dallo svizzero Roberto Delorenzi. Poi, Mauro Stoppini e Paolo Bert. Al femminile, si aggiudica il tricolore Csen Giulia Ronchi, concludendo la gara in 3 ore 05' 31". Sul podio Chiara Iulita e Cristina Germozzi. "Oggi il caldo ha fatto la differenza - ha commentato Sergio Bonaldi. - Lo abbiamo patito tutti, subito. Io ho cercato di gestirmi e sono riuscito a recuperare bene in discesa su Ronchi. Sono contento mi sia valso il titolo nazionale Csen".