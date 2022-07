Mondiali, Stano da sogno: conquista l'oro nella 35 chilometri di marcia

EUGENE (Stati Uniti) - Massimo Stano scrive la storia e trionfa nella 35 chilometri di marcia maschile ai Mondiali di atletica in corso a Eugene. Il campione olimpico azzurro di Tokyo ha tagliato il traguardo con il tempo di 2h23'14", avendo la meglio in un'intensa battaglia finale sul giapponese Masatora Kawano . Completa il podio lo svedese Perseus Karlstroem . Per l'Italia si tratta della prima medaglia d'oro in questa kermesse iridata.

Stano: "Volevo dimostrare che Tokyo non è stato un caso"

"Ci tenevo a vincere questo mondiale, a dimostrare che Tokyo non è stato un caso e che potevo fare bene anche su una distanza diversa. Mi sentivo e nella mia testa non poteva finire che così". Sono le prime parole di Massimo Stano alla Rai dopo l'oro nella 35 km di marcia. "Sono contento di non aver deluso le aspettative - prosegue - e di aver portato un oro che tutti si aspettavano, e perché così il movimento della marcia può avere nuova linfa. Una dedica speciale ad Antonella Palmisano, che non ha potuto gareggiare qui ma sono sicuro che sarebbe stata in grado di ripetersi come ho fatto io".