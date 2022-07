Jacobs non guarisce, a rischio gli Europei

La «contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra» (comunicato federale del 16 luglio), in realtà era «una lesione, valutabile tra il 1° e il 2° grado, a carico del grande adduttore destro» (nota Fidal di ieri). Una lesione «in fase riparativa», ma pur sempre in atto. Il che, ad onta dell'ottimismo di facciata che ormai accompagna il campione olimpico da oltre due mesi, rende complesso sperare di vederlo in pista nella mattinata del 15 agosto per le batterie dei 100 agli Europei. Anche perché ormai, tra un volo intercontinentale e una seduta di fisioterapia, sono settimane che Marcell non riesce ad allenarsi come dovrebbe.





«Lo staff sanitario della Fidal ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione» si legge nella nota diramata ieri, ma in realtà il prof. Billi, medico federale, era ancora in volo da Eugene e, nell'attesa, la risonanza effettuata all'Istituto di Medicina dello Sport è stata spedita a Milano, al prof. Franco Combi, stimato fisiatra, ex medico dell'Inter di Mourinho e oggi consulente della Fidal. Si dovrà capire che terapia intraprendere per arrivare a una completa guarigione in tempi utili all'impegno tedesco. La situazione di Jacobs getta purtroppo un'ombra su una spedizione per altri versi assolutamente positiva. Rispetto al bottino record di cinque ori a Tokyo, quello raccolto ai Mondiali di Eugene può apparire sconfortante. Eppure era dal 2013 che l'Italia non vinceva due medaglie (un oro e un bronzo) e non piazzava così tanti finalisti tra i primi otto. Oro riconfermato nella marcia con Massimo Stano. Un bronzo di peso nell'alto con Elena Vallortigara, tre quarti posti: nell'alto con Tamberi, su quote d'eccellenza nonostante i problemi tecnici e fisici, nel martello con la Fantini e nel triplo con Dallavalle (e Ihemeje a ruota). Ai quali si aggiunge il mancato accesso per 3/100 di Tortu alla finale dei 200 con il personale portato a 20"10: tra i 24 semifinalisti, oltre al brianzolo c'era solo un altro europeo (il britannico Mitchell-Blake). Idem per Jacobs, costretto a rinunciare alla semifinale, anche questa con un solo britannico (Hughes) in compagnia dell'azzurro.