Atletica, nuovo passo avanti per Jacobs: esame ok

Buone notizie per Marcell Jacobs: l'atleta azzurro ha eseguito la mattina di lunedì 1 agosto a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, il controllo RM al fine di valutare l’evoluzione riparativa della lesione muscolare del grande adduttore della coscia destra, occorsa durante i recenti Campionati del Mondo di Eugene (USA). La FIDAL fa sapere che l'esame in questione ha mostrato come la lesione sia sostanzialmente guarita, con presenza ancora di lieve edema da rivascolarizzazione. Questo quadro permette la ripresa degli allenamenti, seppur con monitoraggio ecografico. La partecipazione di Jacobs ai prossimi Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania, dal 15 al 21 agosto) continuerà ad essere valutata nei prossimi giorni.