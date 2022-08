Tamberi: "Guarito dal Covid, incrocio le dita per gli Europei"

Il messaggio di Tamberi sui social

L'azzurro del salto in alto, inoltre, avrebbe in programma un altro doppio impegno: l'8 agosto in Ungheria la tappa Gold del Continental Tour e il 10 agosto a Montecarlo in Diamond League. "Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l'idea di dover affrontare delle gare tra meno di una settimana....", ha aggiunto Tamberi. "Incrocio le dita e tengo duro, come sempre... ma in questo 2022 sembra veramente non ne voglia andar giusta una! -14 giorni agli Europei, forse forse c'è ancora tempo!", ha concluso, lasciando intendere che la sua presenza in Germania non è per niente sicura.