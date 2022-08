Europei di atletica: la carica dei 101 azzurri

ROMA - La più folta delegazione azzurra nella storia degli Europei. Un gruppo da 101 atleti - 54 uomini e 47 donne - che supera finanche i 95 convocati dell'edizione 2002, tenuta, guarda caso, anche quella a Monaco. È il gruppo scelto dal direttore tecnico Antonio La Torre per la competizione continentale in programma dal 15 al 21 agosto prossimi. Tra i campioni di Tokyo, Massimo Stano tornerà alla 20 km di marcia dominata in Giappone e dopo l'oro iridato nella 35. Marcell Jacobs: presente sia nella lista dei centometristi che in quella degli staffettisti, mentre continua il recupero dalla lesione all'adduttore destro patita a Eugene. Patta, Tortu, Desalu: presenti, e tutti per 200 e 4x100. Antonella Palmisano: assente, nonostante i recenti, ma a quanto pare insufficienti, progressi nella cura di anca e nervo sciatico infortunati. Gianmarco Tamberi: presente, per ora. Come riportato ieri, il Covid avrebbe debilitato non poco il saltatore marchigiano che a breve scioglierà le riserve sulla partecipazione. Rimanendo nel salto in alto, ovviamente confermatissima è la medaglia di bronzo a Eugene Elena Vallortigara.