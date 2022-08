Ultimo nei 400 metri per un incidente hot: il pene è "incontenibile"

CALI (Colombia) - Il suo nome è Alberto Nonino, atleta friulano di 18 anni tesserato con la Libertas Atletica Malignani di Udine . Una promessa dell'atletica azzura, diventato suo malgrado famoso per un incidente hot . Il ragazzo è stato recentemente impegnato ai Mondiali Under 20 a Cali, in Colombia, dove ha partecipato tra l'altro ai 400 metri piani, quinta prova delle dieci di decathlon a cui ha preso parte . Una gara che avrebbe anche potuto vincere vista la sua ottima partenza e la conduzione della corsa nelle prime fasi, ma che alla fine l'ha visto arrivare ultimo.

L'incidente "hot" in corsa

Osservando la corsa, però, si può vedere chiaramente che qualcosa non sia andato come previsto nella sua performance, disturbata da qualcosa all'altezza dei pantaloncini. Durante la sua progressione, infatti, lo si vede più volte toccare in quel punto e il motivo, decisamente curioso, è stato rivelato successivamente. Nel bel mezzo della corsa il suo pene stava fuoriuscendo dai pantaloncini, evidentemente troppo larghi, motivo per il quale ha dovuto rallentare ed evitare degli spiacevoli inconvenienti hot. La prossima volta sarà meglio dare un po' più di attenzione all'abbigliamento...