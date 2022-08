Mondiali U20, Amani è bronzo nel salto in lungo

CALI (Colombia) - Marta Amani regala all'Italia il bronzo del salto in lungo ai Mondiali Under 20 di Cali in una gara folle indovinando il primato personale di 6,52 (+0.7) nel salto del dentro-fuori, al sesto e ultimo turno, quando ormai la partita sembrava chiusa. Il podio è arrivato all'ultima chiamata: stacco al limite della perfezione (solo 2,6 cm lasciati in pedana, secondo la rilevazione ufficiale World Athletics), l'azione in volo è composta ed efficace malgrado il disturbo della pioggia, la misurazione recita un centimetro in più del personale realizzato agli Assoluti di Rieti (6,51), battendo in un colpo l'australiana Surch (6,45), la polacca Matuszewicz (6,31), la sudafricana Fouche (6,31), allungando con decisione rispetto al 6,24 che la collocava in sesta piazza (seguito da 6,22, due nulli e 6,21). Resta a sette centimetri l'argento della padrona di casa Natalia Linares (Colombia, 6,59), a quattordici la medaglia d'oro della bulgara Plamena Mitkova (6,66).