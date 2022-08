Mondiali Under 20 atletica: Mori medaglia d'oro nel martello

CALI (COLOMBIA) - Rachele Mori è la nuova campionessa del mondo nel martello a Cali, in Colombia, nella penultima giornata dei Mondiali under 20 di atletica leggera. La giovane atleta azzurra si è imposta al termine di una finale indimenticabile, interrotta per quattro ore a causa della pioggia e poi ripresa dalla livornese con ancora più aggressività e chiusa dominando con la misura di 67,21. Una gara rocambolesca, sciolta in un urlo liberatorio al quarto lancio per Rachele, nipote di Fabrizio Mori. La 19enne delle Fiamme Gialle consegna all'Italia la prima medaglia d'oro nei lanci nella storia dei Mondiali under 20. "Non so come ho fatto, ero a pezzi - racconta Mori - sembrava di stare in un incubo, dopo l'interruzione siamo tornate per tre ore in call room, è stato tutto infinito. Ma rientrata in gara mi sono sentita bene, ho sentito soltanto crampi ai polpacci al quarto lancio ma ho continuato e quei 65 metri sono stati una botta di emozione".