Europei, oro a Polonia e Germania nelle maratone: 5ª la Epis, 13° Meucci

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Giovanna Epis chiude al quinto posto la maratona femminile di atletica leggera agli Europei multidisciplina in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. L'oro è andato alla polacca Aleksandra Lisowska. Argento per la croata Parlov Kostro, bronzo per l'olandese Brinkman. Tra gli uomini, il 'padrone di casa', il tedesco Richard Ringer ha superato in rimonta sul rettilineo finale Teferi: argento, quindi, ma anche bronzo per Israele, che completa il podio con Ayale. Daniele Meucci, migliore degli italiani, si è piazzato tredicesimo.