Europei, Jacobs in pista: orario e come vederlo in tv e streaming

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - È il giorno di Marcell Jacobs, che scende in pista nella seconda giornata degli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Tutto in una sera per il campione olimpico a Tokyo dei 100 e della 4x100. Dopo aver risparmiato un turno (le batterie di lunedì grazie al suo piazzamento tra i primi dodici delle liste stagionali), Jacobs correrà nella terza delle tre semifinali, quella delle 20:45. Sarà in quarta corsia, accanto al francese da 9.99 Meba Mickael Zeze (in quinta). Poi ci sarà l'eventuale finale, in programma alle ore 22:15. Dopo la delusione a Eugene, dove non è riuscito ad essere protagonista a causa dei vari problemi fisici nel corso di questa stagione, il campione italiano è a caccia di riscatto.