Europei Monaco, Jacobs e Tamberi volano in finale

MONACO DI BAVIERA - E' stato una serata piena di soddisfazioni per gli atleti azzurri impegnati agli Europei di Atletica leggera in programma a Monaco di Baviera. Il campione olimpico Marcel Jacobs ha conquistato la finale dei 100 mt piani con il tempi di 10"00 netti. Con lui, a giocarsi le medaglie della velocità, ci sarà anche l'altro azzurro Chituru Ali che in semifinale stabilisce il proprio primato personale. Nel salto in alto, Gianmarco Tamberi è entrato in gara con l'asticella piazzata a 2,17 mt, dopo aver deciso di non saltare i 2,12 mt. L’atleta marchigiano ha saltato agevolmente fino ai 2,21, misura utile per la qualificazione in finale. Semaforo verde anche per Marco Fassinotti che ha conquistato la finale con un salto da 2,21 mt. Nulla da fare per l’altro azzurro Christian Falocchi che non ha superato l’ostacolo dei 2,12 mt.