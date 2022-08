Super Jacobs, è oro agli Europei nei 100 metri!

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Non c'è storia, Marcell Jacobs è il più veloce di tutti. Il campione olimpico si conferma agli Europei di Monaco e vince l'oro nei 100 metri con il tempo di 9''95, battendo i britannici Hughes (argento) e Azu (bronzo), che chiudono rispettivamente in 9''99 e 10''13. Ottava piazza per l'altro italiano in gara, Chituru Ali (10''28). Con il successo di Jacobs l'Italia torna a vincere la gara regina dell'atletica agli Europei a 44 anni di distanza dal trionfo di Pietro Mennea a Praga nel 1978.

Jacobs: "Ho corso con una contrattura al polpaccio"

"È stata una stagione complicata e difficile, arrivare qui e vincere l’oro è sempre qualcosa di entusiasmante che mi dà molta fiducia. Non sono soddisfatto della gara, in semifinale ho corso meglio, in finale c’era la tensione e ho subito la partenza. Sono uscito bene poi fortunatamente e sono arrivato davanti. Al riscaldamento ho sentito bloccarsi il polpaccio, però ho chiuso gli occhi e ho fatto quello che volevo. Era una semplice contrattura e niente di più. Sono soddisfatto, anche se il tempo non mi piace moltissimo. Però la metà delle persone non credeva potessi arrivare qui, e invece ho vinto, a dimostrazione che se sto bene posso fare grandi cose", ha commentato Jacobs alla Rai.

Bronzo per Crippa nei 5000 metri

L'azzurro Yeman Crippa si è piazzato terzo (13'24"83) ed è quindi medaglia di bronzo nella finale dei 5.000 metri degli Europei di Monaco, vinta dal norvegese Ingebrigtsen davanti allo spagnolo Katir. 13esimo l'altro italiano Pietro Riva (13'34"09). "Ho usato una tattica diversa, ho lanciato la volata e sono contento di un bronzo che nei 5000 non era scontato - ha detto a Raisport Crippa - Volevo dare un segnale sulla mia condizione, nei 10000 ci divertiremo di più".