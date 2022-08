Tamberi vola ed è campione d'Europa: oro nel salto in alto!

La gara di Tamberi

Gimbo salta senza problemi alla misura d'ingresso di 2,18 e si ripete al primo tentativo anche ai 2,23 e a 2,27 metri. Il primo errore arriva a 2,30, ma al secondo tentativo l'azzurro vola e supera la misura, mettendosi al collo la medaglia d'oro.

Fassinotti eliminato a 2,18

Male Marco Fassinotti, l'altro azzurro in finale, che non riesce a saltare la prima misura (2.18), sbagliata tre volte. "Quando le cose non funzionano, siamo noi che non le facciamo funzionare. Era una gara difficile oggi, ma 2,18 lo faccio in allenamento. Oggi un po' mi vergogno, anche se negli ultimi anni sto cercando di non farlo", ha detto ai microfoni della Rai.