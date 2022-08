Europei, uno storico bronzo nei 200m va stretto a Tortu: "Volevo l'oro"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Filippo Tortu conquista la medaglia di bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica leggera in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. L'azzurro recupera nel rettilineo finale e si prende il terzo posto ai danni del britannico Dobson, chiudendo con il tempo di 20"27. Doppietta sul podio per la Gran Bretagna: oro a Zharnel Hughes in 20"07 (primato stagionale) e argento a Nethaneel Mitchell-Blake in 20"17. Ritiro per il turco Ramil Guliyev che si fa male in curva.