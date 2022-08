Atletica, un salto tecnico e anche culturale. Cosa c'è dietro i successi recenti

MONACO - Quando nel 1986, agli Europei di Stoccarda, Stefano Mei, Alberto Cova e Salvatore Antibo, monopolizzarono il podio dei 10.000 metri, in molti celebrarono “l'Unità d'Italia” compiuta grazie all'atletica. La fatica della corsa aveva unito tutto lo Stivale con uno spezzino, un brianzolo e un palermitano di Altofonte sul tetto d'Europa.

Da allora l'atletica ha allargato, forse più di altri sport, i propri confini: un terzo dei 98 azzurri che ha conquistato Monaco di Baviera con 11 medaglie e il terzo posto nella classifica a punti dietro solo a Gran Bretagna e Germania, è italiano di prima o seconda generazione. Testimonianza ne è l'oro e il bronzo (l'unico a tornare a casa con due medaglie) di un certo Crippa, arrivato nel Trentino dopo essere stato adottato in un orfanotrofio di Addis Abeba. A lanciare il quartetto femminile della 4x100 verso uno storico bronzo è stata l'agente di Polizia penitenziaria Zaya Dosso, ivoriana fino al 2016 dopo aver completato gli studi nella terra di Stefano Baldini. Quello che ci hanno consegnato gli Europei di Monaco sono stati il consolidamento di un salto culturale nella disciplina più inclusiva, ma anche i progressi tecnici i cui risultati erano stati ben visibili già con il clamoroso bottino dei 5 ori olimpici a Tokyo. Abbagliati da quei trionfi, in pochi si erano accorti che dietro ai Tamberi, ai Jacobs agli sprinter della staffetta, ai marciatori Stano e Palmisano, c'era tutto un mondo di giovani talenti che cresceva trainato dagli esempi delle star. Ma sarebbe riduttivo ricondurre tutto al senso di emulazione. La realtà è che l'atletica sta raccogliendo i frutti di un mix di opportunità che ha saputo costruire in questi anni. In primis il lavoro a livello giovanile fatto da Stefano Baldini (oro nella martona ai Giochi di Atene 2004) con l'impegno di Gabriella Dorio (altra olimpionica), evidenziato con un crescendo di risultati nelle manifestazioni giovanili. Come lo storico oro della 4x400 ai Mondiali U.20 di Tampere 2018 quando battemmo con Scotti e Sibilio nientedimeno che Stati Uniti e Gran Bretagna. Fino ai recenti successi ai Mondiali allievi di Cali.