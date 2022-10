Kipruto e Yehualaw trionfano nella Maratona di Londra

Amos Kipruto ha trionfato nella London Marathon. Il keniano, vincitore in 2h04:39 e al primo successo in una World Marathon Major, ha preceduto l'etiope Leul Gebreselasie (2h05:12) e il belga, primatista europeo, Bashir Abdi (2h05:19). Nella sfida femminile a trionfare è stata Yalemzerf Yehualaw. L'etiope, 23enne, primatista mondiale dei 10 km, ha chiuso la gara in 2h17:26, undicesima prestazione assoluta all-time, a tre secondi dal personale, stabilito all'esordio sulla distanza ad Amburgo ad aprile, e terzo crono di sempre della gara londinese, il migliore di una specialista etiope. Seconda piazza per la vincitrice della scorsa edizione, la keniana Joyciline Jepkosgei (in 2h18:07), terza l'altra etiope Alemu Megertu, col personale di 2h18:32, con un progresso di diciannove secondi. Per la seconda volta nella storia, sei donne hanno corso una 42,195 km in meno di 2h20, eguagliando il primato della maratona spagnola di Valencia del 2020.