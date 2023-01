Jacobs di nuovo in pista: ecco quando e dove tornerà a correre

Ci siamo, Marcell Jacobs è pronto al ritorno in pista nella sua prima gara del 2023. Con un post sui social, il campione olimpico ha annunciato la data e il luogo del suo esordio, che arriva dopo una lunga preparazione invernale con tappa a Dubai , dove sta trascorrendo un periodo di allenamenti al caldo.

Le parole di Jacobs sui social

Sui social Jacobs ha scritto: "Avete capito bene! Dopo una lunga preparazione invernale, finalmente farò il mio esordio il prossimo 4 febbraio alla Orlen Cup di Lodz. Non vedo l'ora di scendere in pista". Il campione mondiale indoor e primatista europeo della distanza, con il formidabile 6.41 vincente della finale iridata a Belgrado, prenderà poi parte al meeting francese di Liévin, tappa Gold del World Athletics Indoor Tour, in programma mercoledì 15 febbraio.