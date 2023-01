Europei di Atletica, Carito è il direttore generale

Si continua a lavorare senza sosta per gli Europei di Atletica Leggera, in programma a Roma nel 2024. Il ruolo di direttore generale della Fondazione è stato affidato a Paolo Carito: specializzato in strategie, innovazione e organizzazione dei processi sportivi, è stato infatti consegnato il testimone che porterà la rassegna continentale in scena allo Stadio Olimpico. L'appuntamento è dal 7 giugno al 12 giugno 2024. Una rassegna molto importante, visto che sarà l'antipasto dell'Olimpiade in programma a Parigi un paio di mesi più tardi.