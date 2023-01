Tortu, il debutto stagionale nei 60 indoor: c'è la data

ROMA - Filippo Tortu è pronto per l'inizio della nuova stagione. Nel mirino dell'azzurro ci sono soprattutto i Mondiali in Ungheria, occasione per rilanciare la staffetta, rimasta a secco l'anno passato e alla ricerca del pass per la rassegna iridata. "Abbiamo deciso di spezzare il ritmo degli allenamenti con una prima gara. Non abbiamo lavorato in modo specifico sulla distanza corta ma credo sia importante, dopo molti mesi, testare le sensazioni in gara e fare un piccolo bilancio di come sta andando la preparazione. Poi valuteremo se fare altre indoor o concentrarci subito sulla stagione outdoor", le parole del campione olimpico della 4x100, appena rientrato dal raduno a Tenerife.