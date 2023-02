Jacobs si racconta in vista delle Olimpiadi di Parigi: ecco i suoi sogni

Il velocista italiano Marcell Jacobs si esprime in vista dei Giochi Olimpici di Parigi al via tra meno di un anno e mezzo affermando: "Mi piacerebbe essere ricordato come l'uomo più veloce della terra... e anche come qualcuno che ne ha passate tante per arrivarci - dice il campione olimpico dei 100 metri a Olympics.com - non voglio andare troppo veloce o guardare troppo avanti senza godermi quello che voglio fare. Devo tenere i piedi per terra e ricordare a me stesso che c'è ancora molta strada da fare. Ma, ovviamente, Parigi sarà un momento cruciale".