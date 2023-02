Atletica, Jacobs vince subito a Lodz ma il tempo non lo soddisfa

LODZ (Polonia) - Il nostro "figlio del vento" è tornato in pista e lo ha fatto alla grande nella prima esibizione stagionale: Marcell Jacobs ha vinto i 60 metri indoor al Meeting di Lodz, prova valida per il World Indoor Tour, livello bronze. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha trionfato in 6.57, dopo il 6.61 fatto registrare in batteria.