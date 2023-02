LIEVIN (Francia) - Prima amarezza stagionale per Marcell Jacobs, battuto sui 60 metri nel meeting di Lievin, in Francia. Il campione olimpico dei 100, primatista europeo e campione del mondo della distanza, dopo una batteria vinta senza forzare, si arrende in finale al kenyano Ferdiand Omanyala, che si impone con il tempo di 6"54, sopravanzando di un soffio l'azzurro, che si impone in 6"57, stesso tempo che gli aveva regalato il successo a Lodz solo un paio di settimana fa.