Tamberi svela gli obiettivi: "Tre gare per fare qualcosa di pazzesco"

Il bis olimpico a Parigi, il Mondiale a Budapest e il titolo europeo a Roma. Gianmarco Tamberi non nasconde i suoi prossimi obiettivi. La medaglia d'oro di Tokyo ha annunciato la sua nuova guida tecnica Giulio Ciotti: "Cercavo una persona che fosse affine a me e alla mia tecnica di salto", ed ha dichiarato di puntare al bis olimpico: "Ogni volta che si avvicina l'Olimpiade, che è stata una vera ossessione per me, scalpita sempre qualcosa dentro. Ora voglio provare a conquistare il titolo mondiale a Budapest che mi manca, vincere un'altra Olimpiade e anche l'europeo in casa a Roma, che ha il suo perché".