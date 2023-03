Atletica, Europei indoor: Ceccarelli beffa ancora Jacobs! Doppietta azzurra!

ISTANBUL (Turchia) - Nei 60 metri, la "gara regina" degli Europei indoor di Atletica Leggera che chiudono la kermesse continentale ospitata dalla Turchia, trionfa Samuele Ceccarelli, che beffa ancora Marcell Jacobs trionfando in 6"48, per una splendida doppietta azzurra e il secondo oro continentale per l'Italia dopo quello conquistato da Weir nel lancio del peso. Ad arricchire il medagliere tricolore anche l'argento di Dariya Derkach nel salto triplo.