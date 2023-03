Roma-Ostia Half Marathon, dominio Kenya: vincono Kipkemboi e Tuitoek

ROMA - Isaac Kipkemboi vince la 48esima Telepass Roma-Ostia Half Marathon, organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events. Il keniota stacca il traguardo in 59.17, seguito dal connazionale Wesley Kimutai in 59.47 e dall’etiope Tadesetakele Bikila in 59.56. Arrivo in volata per i primi due italiani: Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva ASD), con un tempo di 1.02.35, precede di un soffio Daniele Meucci (C.S. Esercito) con 1.02.36.