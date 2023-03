Terribile gesto antisportivo agli Euroindoor di atletica: arrivano le scuse

La gara dei 60 metri ostacoli dei Campionati Europei di Atletica Leggera Indoor si è chiusa tra le polemiche. A vincere è stato lo svizzero Jason Joseph, ma la gara è stata condizionata dalla rovinosa caduta dello spagnolo Quique Llopes. L'atleta si è scontrato contro uno degli ostacoli ed è caduto rovinosamente a terra, mentre stava rimontando. Joseph non ha battuto ciglio, ed oltre a continuare la gara, ha festeggiato come se non fosse accaduto nulla, non andando nemmeno a sincerarsi (una volta tagliato il traguardo) delle condizioni dell'avversario. Un comportamento che ha scatenato le polemiche e le reazioni dei tifosi sul web.