Atletica: morto Dick Fosbury, rivoluzionò salto in alto

E' morto a 76 anni Richard Douglas Fosbury, detto Dick, ex saltatore americano, che aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. Fosbury è passato alla storia come l'atleta che ha rivoluzionato il salto in alto. Fu lui infatti a inventare la tecnica con la quale un atleta scavalca l'asticella rovesciando il corpo all'indietro e cadendo di schiena (la Fosbury Flop). In questo modo stupì il mondo dell'atletica leggera e si impose nel campionato Ncaa, nei trials di qualificazione per i Giochi olimpici, e successivamente alla ribalta mondiale vincendo la medaglia d'oro di Città del Messico e stabilendo il nuovo record olimpico con la misura di 2,24 metri.