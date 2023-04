Half Marathon Firenze, domina il Kenya con Tiongik e Omosa

Dominio keniota alla XXXIX Half Marathon Firenze sia nella gara maschile sia nella femminile. Il keniano Paul Tiongik ha vinto per distacco in 1:01:57 scendendo sotto l'ora e i due minuti e fissando il record della corsa fiorentina. Tra le donne ha trionfato la keniana Teresiah Kwambok Omosa con 1:10:31 e un avvincente arrivo in volata in piazza Santa Croce. Hanno partecipato oltre 3800 atleti provenienti da 56 Paesi. La mezza maratona fiorentina è stata disputata col ricordo di Nelson Mandela, a dieci anni dalla morte del leader sudafricano.