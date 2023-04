Atletica, Milano Marathon: Crippa chiude quinto all'esordio

All’esordio in maratona, il campione europeo dei 10.000 metri Yeman Crippa chiude la MilanoMarathon al quinto posto in 2h08:57. La prima gara dell’azzurro nella distanza più classica si chiude con un ottimo risultato, che registra il secondo crono a livello nazionale per un debuttante sui 42,195 chilometri. Il trentino delle Fiamme Oro rimane insieme al gruppo di testa ma viene frenato anche da problemi di stomaco nel tratto conclusivo. A vincere è stato l'ugandese Andrew Kwemoi in 2h07:14, seguito dal keniano Timothy Kipkorir Kattam (2h07:53) e dal ruandese John Hakizimana (2h08:18). Tredicesimo il siciliano Giuseppe Gerratana (Aeronautica, 2h14:44).

Crippa: "Ci riproverà nella prossima stagione"

“Sapevo che sarebbe stata un’avventura - le parole di Crippa alla fine della gara -, alla prima esperienza in una maratona. Alla fine sono riuscito a portarla a termine, arrivando con il sorriso. Ma non sono mancati gli imprevisti perché a circa cinque chilometri dal traguardo ho dato di stomaco per due volte, probabilmente per non aver digerito bene gli ultimi gel energetici, e la gara si è complicata molto. Puntavo al record italiano, anche se già alla mezza eravamo sopra la tabella di marcia, però fino a quel momento avevo buone sensazioni. Non è stato facile ma ho tenuto duro, era la prima e volevo finirla. Probabilmente mi sono innervosito troppo nella prima metà, quando mi sono accorto che il ritmo non era quello voluto, sprecando energie. Ci riproverò nella prossima stagione, cercando di arrivare ancora più preparato".