Schwazer diventa un film: “Così il pubblico saprà…”

Viene distribuita oggi su Netflix, in Italia e in tutti gli altri Paesi coperti dalla piattaforma con la “N” maiuscola, “Il caso Alex Schwazer”, la docuserie-sfogo-confessione-deposito a cielo aperto di sassolini nella scarpa, prodotta da Indigo Stories per la regia di Massimo Cappello. Sottotitolo che compare sulle magliette celebrative dell’evento: “La lunga marcia verso la verità”. Quattro episodi da 45 minuti ciascuno e una precisazione, venuta quasi in coro durante la presentazione di ieri nelle fichissime stanze romane di Netflix, da parte del manager dei contenuti italiani della piattaforma Giovanni Bossetti e dal produttore Alessandro Lostia : «La controparte? Le voci discordanti? Abbiamo cercato di coinvolgerle, ci avrebbe anche fatto comodo, ma hanno rinunciato». «Ho firmato una liberatoria, mi hanno tenuto tre ore nello studio Indigo di Via Torino e di me, nella docuserie, nemmeno l’ombra», replicherà poco più tardi Roberto De Benedittis , il dirigente sportivo autore di un minibook sulla vicenda del marciatore altoatesino.

Buoni e cattivi

Le parole sono importanti e difatti, quando Schwazer alla macchina da presa confida «Dovevo doparmi», riferendosi alla positività al doping del 2012, è come se fosse lui stesso a recitare entrambi i ruoli, del buono e del cattivo. Partendo da questo presupposto e dalla recente archiviazione della Procura di Bolzano dell’indagine sulla presunta manipolazione di prove e dei campioni di urina del campione olimpico di Pechino, in seguito al controllo a sorpresa del primo gennaio 2016, qual è ora il cattivo da combattere? Per uno scatenato Sandro Donati, simbolo della lotta al doping e tecnico del marciatore, resta proprio «il sistema antidoping, una cura apparente vista la percentuale irrisoria di positività riscontrate che non corrisponde minimamente alla realtà. Nel caso specifico di Alex c’è persino di peggio. All’atleta viene chiesta urina che viene inserita in due contenitori, l’ispettore prende queste provette e all’atleta non resta nulla. Chiunque può manipolarle, o dobbiamo credere che questi signori siano i sostituti del Padreterno?»

Russi

«Prima di diventare “cattivo” sono stato buono», ha ironizzato Schwazer, ricordando i tempi in cui cercava informazioni sulle sostanze proibite per «studiare il doping sistematico della marcia russa». «Alex - ha aggiunto Donati - lotta per la sua innocenza. Le sembra poco?» Meglio rispondere, visto che la domanda retorica e un filo minacciosa era proprio per il cronista: «No». «La serie - ha ripreso Schwazer - offre la possibilità a me di spiegarmi e al pubblico di informarsi approfonditamente su cosa è successo. Mi sono anche commosso a vedere certe immagini da Rio, quando ho cercato fino all’ultimo di partecipare all’Olimpiade. Con la serie cerco giustizia? No, io sono un atleta e la giustizia la cerco in gara».

Solitudine

Poi c’è la solitudine. A tirarla fuori è stato Sandro Donati: «La carriera di Alex ha vissuto due fasi. Dopo il trionfo di Pechino è stato abbandonato dal suo allenatore (Sandro Damilano; ndr), passato alla squadra cinese, ed è stato isolato. Si è dopato da depresso e io, studiando il suo caso, ho capito perché era stato isolato. I media pensano solo a celebrare successi, ma quando si tratta di analizzare le beghe del sistema si fermano sul più bello». Tornando al doping, ecco invece un’altra domanda per il cronista: «Nei miei libri ho cercato di raccontare l’antidoping, che è una serie di storie di scandali e sa quante querele ho ricevuto dalla Wada? Nessuna». Poi finalmente si parla di futuro. «A Rio ho tirato dritto fino all’ultimissimo secondo - ricorda il 38enne Schwazer - sperando di poter gareggiare. Abbiamo tentato una seconda volta per Tokyo e non è stata una passeggiata. Non ho più trent’anni, so che la storia non si fa con i se e con i ma e che la mia squalifica terminerà l’8 luglio 2024. Non voglio illudermi ancora, stavolta pensando alle Olimpiadi di Parigi. Non ha più senso fare il professionista. Sono un atleta, magari farò qualche garetta di paese».